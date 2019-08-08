Son depremler: 8 Ağustos 2019 en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER...

İzmir ve Denizli'de art arda depremler meydana geldi.

İzmir'de saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları.

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18.47 kilometre derinliğindeki deprem başta İzmir geneli olmak üzere Aydın ve Manisa'da da hissedildi.



Sarsıntı nedeniyle kentte kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.

DENİZLİ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Denizli'de art arda iki deprem meydana geldi.



Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı.



AFAD verilerine göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.



Sarsıntıların Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

"BUGÜN YAŞANAN İKİ DEPREM BİRBİRİYLE BAĞIMSIZ"