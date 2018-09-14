Konya'da Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı binanın çatı katında, söndürülmeyen nargile kömüründen yangın çıktı. Binada kalan 9 Afganlı vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Dursun Fakih Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı binada bulunan Afganistan uyruklu 9 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
İncelemeler sonunda yangının çatı katında yanık unutulan nargile kömüründen çıktığı belirlendi.
Söndürülmeyen nargile kömürü yangına neden oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da söndürülmeyen nargile kömürü nedeniyle bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binada kalan Afgan uyruklu 9 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Konya'da Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı binanın çatı katında, söndürülmeyen nargile kömüründen yangın çıktı. Binada kalan 9 Afganlı vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.