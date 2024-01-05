Sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurda girişleri sırasında gözaltına alındı. Talu çifti, çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Emniyetteki ifadelerinde haklarındaki iddiaları kabul etmeyen Talu çifti “Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar.” diyerek kendilerini savundu.

Sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı
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Son dakika haberi! Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

"ASIL SUÇLU PARAYI VERENLER"

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek, "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi. 

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

TALU ÇİFTİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Talu çifti, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

PONZİ SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK

“Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı - 1 Kıvanç Talu, 2015 yılından bu yana 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

Sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı - 2 Beril Talu

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

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