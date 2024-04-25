Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: 8 kişi gözaltında

Kocaeli'de iddiaya göre Arda Yücel Ekşioğlu (19) ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı.

12 Nisan'da 17 yaşındaki C.Ş. ile Y.T. kar maskeleri takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu'nun bulunduğu Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye gitti.



Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti. 8 kurşunun isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.