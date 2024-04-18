Sosyal medyada gündem olmuştu: Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kafe çalışanının müşterilere askeri kamuflajla servis yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin çalışmasının ardından videoda servis yapan kişinin Y.J. olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



Şüpheli Y.J. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan tutuklandı.