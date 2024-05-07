Sosyal medyada tanıştığı kişiye 360 bin TL’sini kaptırdı

Malatya’da Y.G. isimli şahıs, sosyal medyada tanıştığı Y.K. tarafından 360 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Sosyal medyada tanıştığı kişiye 360 bin TL’sini kaptırdı

’da sosyal medyada tanıştığı Y.K. tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan Y.G.’nin şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Y.G.’nin telefonunu almak suretiyle internet bankacılığı üzerinden 360 bin TL'sinin parasının farklı hesaplara aktarıldığı, zanlının ayrıca kredi kullandırma vaadiyle banka hesabından akıllı saat, cep telefonu ve tablet aldıktan sonra bölgeden ayrıldığı, Y.G.nin hesap hareketleri incelendiğinde paranın F.C.A., M.B., U.Ç. ve İ.D. isimli şahıslara havale edildiği, zanlıların parayı aklamak için ise Hekimhan’da dükkan işleten R.G.’yi tehdit ettikleri ve zorla hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen zanlılardan M.B., F.C.A.,T.D. ile Y.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan T.D. ve Y.K. tutuklanırken, U.Ç. ve İ.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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