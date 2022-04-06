Sosyal medyada yayılan Mansur Yavaş'ın adaylık iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayı konusunda ortaya farklı isimler atılıyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı sosyal medyada "Mansur Yavaş aday olacak" iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

Konunun sosyal medayda hızla yayılması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü'nden bir açıklama geldi.

"HİÇBİR İLGİMİZ BULUNMAMAKTA"



Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.