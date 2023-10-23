Sosyal medyanın gündemindeki muhtar adayına afiş cezası

Harekete geçen jandarma ekipleri, köye gelip pankartı yerinde inceledi. Ardından tutanak tutularak, Fison’a “izinsiz afiş asma” suçundan bin 295 lira para cezası kesildi.



Amacının seçim öncesi muhtar adaylarını ironik bir ifadeyle uyarmak olduğunu ifade eden Zafer Fison, “Her adayda maaş için değil, hizmet için aday olduğunu söylüyordu. Ancak biliyoruz ki, muhtar olduktan sonra birçokları maaşını alıp, hizmeti unutuyor. Ben de bu duruma bir gönderme yaparak böyle bir afiş asmıştım. Ancak gel gör ki cezası afişten pahalı oldu. Afişi bedavaya yaptırmıştım ama kaldırmak bin 295 liraya mal oldu.” diye konuştu.