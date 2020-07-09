Sosyal mesafesiz sokak düğününe polis baskını

İstanbul Ataşehir'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan Roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Düğün sahibine ve maskesi olmayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

DHA 09.07.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 09:58

Sosyal mesafesiz sokak düğününe polis baskını

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İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapıldığı ihbarını alması üzerine olay yerine gitti.

Davul zurna eşliğinde düğün yapan Roman vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI

Düğün sahibine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca maskesi olmayan 10 kişiye de cezai işlem yapıldı.

CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİLER

Ceza kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Sosyal mesafe kuralına uymadan sokak düğünü yapan vatandaşlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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