İstanbul'daki bir iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili tartışmalara değindi.

"Selahattin Demirtaş çıksın diye bir koro tutturuldu. Neredeyse hepsi aynı şeyin peşinden gidiyor. Batı'ya şirin gözükecekler, 'Bak biz hapisteki birisinin bile çıkmasını isteyenlerden olduk' diyecekler." diyen Soylu şunları söyledi:

"Peki biz niye terörle mücadele yaptık? Çocuklarımız niçin şehit oldu? Manisa'da, Soma'da, Konya'da, Ilgın'da şehit olan kardeşlerimizin, ay yıldızlı bayrağın arkasından on binlerce insan neden gitti o zaman?

53 kişiyi bir talimatla katledilmesine sebebiyet veren o insan içeride durmayacak da kim duracak bunu biri bana izah etsin? Ne çabuk yürekler yumuşadı? Kimin adına, kimin lehine bu sözler veriliyor, söyleniyor? En ağır şey bir şehit annesini, babasını veya eşini aradığınızda 'Başınız sağolsun, Allah cennette kavuştursun' dediğinizde gururla ve onurla 'Vatan sağolsun bakan bey, bir evladım daha var vatana onu da feda ederim' diyen insana biz ne söyleyebiliriz? Terörle mücadelemizi yarım bırakmayalım. FETÖ ile mücadelemizi yarım bırakmayalım."



"ADIM ATAMIYORLAR"



Terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin verdiği mücadelenin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Kendi insansız hava

araçlarımızı imal ettik. Üzerine ay yıldızlı patentimizi bastık ve dünyanın birçok ülkesi almak için sıraya girdi. ABD'nin Predator'unden de

iyi, İsrail'in Heron'undan da iyi. Şu anda havada duruyorlar, teröristler adım atamıyorlar." dedi.



Türkiye'nin artık öz güven içerisinde olduğunu dile getiren Soylu, "15 Temmuz'da bu milleti sokağa çıkaran öz güvendir. Biz bugün sadece

780 bin kilometrekareden mesul değiliz. Bize güçsüz olmak yakışmaz. Zayıf olursak Balkanlar gider, zayıf olursak Ortadoğu gider. Zayıf olursak

gençlerimiz uyuşturucuya teslim olur." ifadelerini kullandı.



Döviz kurunda son dönemde yaşanan dalgalanmalara da değinen Soylu, bazı çevrelerin bu dalgalanma üzerinden kazanç elde etmeye çalıştığını

ifade ederek, "Ellerindeki son barutu atacaklardır. 24 Haziran olur, 25 Haziran'da her şey rayına oturur. Batı dersini alır, otururlar, sus

pus olurlar. Ta ki başka bir fırsat kollayana kadar." dedi.