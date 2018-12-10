İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Sözcü Gazetesi'nin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu isimler "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek"le suçlandı.
Başsavcılık hazırladığı iddianamede 5 isim için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi.
İddianame, başsavcılıkça onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi.
Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 18 Ocak 2019'da yapılmasına, sanıkların da bu duruşmada hazır olması için çağrı kağıdı gönderilmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda ise takipsizlik kararı verildi.
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