Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı.
Ataması yapılan öğretmelerin atama kararnameleri sistem üzerinden valiliklere gönderildi.
Sözleşmeli öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı.