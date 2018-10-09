Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Ataması yapılan öğretmelerin atama kararnameleri sistem üzerinden valiliklere gönderildi.