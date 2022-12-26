Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor" dedi. 

4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak.

4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.

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