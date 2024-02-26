Spirit Ödülleri'ne "Filistin'e özgürlük" sloganları engel oldu

Bu yıl 40. kez düzenlenen Independent Spirit Awards ödül töreni sırasında dışarıdan İsrail-Hamas savaşını protesto edenlerin sesleri duyuldu. Tören boyunca duyulan sesler ödül töreninde duraklamalara neden oldu.



Santa Monica sahilindeki çadırın dışında bulunan protestocular megafonla "özgür Filistin", "çok yaşa Filistin" ve "ateşkes" sloganları attı.

Sloganlar içeride ödüller verilirken ve kırmızı halı geçişleri sırasında da duyuldu.



Törenin yapıldığı çadırdan duyulan sloganlar, Independent ve IMDB'nin YouTube kanallarındaki canlı yayınlardan da duyuldu.

Aktör ve komedyen Jim Gaffigan'ın sunuculuk yaptığı esnada, sloganlar sebebiyle zorlandığı görüldü.

