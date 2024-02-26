Spirit Ödülleri'ne "Filistin'e özgürlük" sloganları engel oldu

Bu yıl 40. kez düzenlenen Independent Spirit Awards ödül töreni sırasında dışarıdan İsrail-Hamas savaşını protesto edenlerin sesleri duyuldu. Tören boyunca duyulan sesler ödül töreninde duraklamalara neden oldu.
Santa Monica sahilindeki çadırın dışında bulunan protestocular megafonla "özgür Filistin", "çok yaşa Filistin" ve "ateşkes" sloganları attı.
Sloganlar içeride ödüller verilirken ve kırmızı halı geçişleri sırasında da duyuldu.
Törenin yapıldığı çadırdan duyulan sloganlar, Independent ve IMDB'nin YouTube kanallarındaki canlı yayınlardan da duyuldu.
Aktör ve komedyen Jim Gaffigan'ın sunuculuk yaptığı esnada, sloganlar sebebiyle zorlandığı görüldü.
PROTESTOLAR ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI
Dışarıdaki protestocuların önüne kasıtlı olarak bir otobüs konularak, seslerin bir kısmının engellenmeye çalışıldığı görüldü.
Törenin ilerleyen saatlerinde sunucu Aidy Bryant, "Sahildeyiz ve insanlar ifade özgürlüklerini kullanıyorlar" diyerek protestoları kabul etti.
Fremont'lu yönetmen Babak Jalali ödül alırken, "Dışarıda konuşan insanlar var ve her ne söylüyorlarsa, bence söyleyeceklerimden çok daha önemli." dedi.
BU SENE İLK KEZ YAŞANDI
Four Daughters filminin yapımcısı Kaouther Ben Hania protestolarla ilgili "İnsanlar her gün ölüyor ve biz bunu telefonlarımızdan izliyoruz. Burada bize gerçekleri hatırlatanlar var, kendimi üzgün hissediyorum" diye konuştu.
Yoğun ödül sezonunun başlamasından bu yana, Spirit Ödülleri sezonun protestolar nedeniyle kesintiye uğrayan ilk ödül töreni oldu.
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