Spor yasası teklifi Meclis'te görüşülecek

TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta spor kulüpleri ve spor federasyonları teklifi için mesai yapılacak.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre transfer sezonu başlamadan önce yürürlüğe girmesi planlanan yasal düzenlemeyle, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu tutulacak.



MENAJERLİK SİSTEMİ DÜZENLENECEK



Ayrıca spor kulüpleri “dernek" vasfından çıkarılıp bakanlık tarafından tescillenecek.



Teklifle sporda menajerlik sistemi de yeniden düzenlenecek. Sözleşmeler 2 yılla sınırlandırılacak ve noter tasdikli olacak. Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek.



AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK KOMİSYONDA



AK Parti tarafından Meclise sunulan Avukatlık kanununda değişiklik öngören düzenleme de Adalet Komisyonu'da ele alınacak.



Meclis'te gerçekleştirilecek siyasi parti grup toplantılarında da liderler kürsüden milletvekillerine seslenecek.