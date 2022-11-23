SSB paylaştı: Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntü

Milli Muharip Uçak'ta son aşamaya geçildi.

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağının ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşındı. Böylece uçağın birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması resmi olarak başladı.



Açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.

Milli Muharip Uçak'ın son montaj hattına girdiğini ve böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktığını söyleyen Demir, ''2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız" dedi.

Projenin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Demir, bir uçak mühendisi olarak böyle bir uçak yapım sürecinde bulunmanın kendisi için bir rüya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"İlk üniversiteye başladığım günden itibaren böyle bir günü yaşama hayalim vardı. Bu işin ilk perdesini açıyoruz. İşimiz, uçağımız başarılı şekilde görev yaptığı zaman nihayete ermiş olacak. Biz perdeyi açtık ama önümüzde daha çok yol var''

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan da projeyi 18 Mart'a yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Projede çok önemli ve kritik bir eşiğe geldik. İnşallah silahlı kuvvetlerimizin beklentilerini çok hızlı şekilde karşılayacak hale geliriz. Zor ve büyük bir proje. İnşallah 18 Mart'ta hangardan motoru çalışarak çıkartmış olacağız" diye konuştu.