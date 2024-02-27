Su sıçratma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aracıyla seyreden bir kişiyle, su sıçratmasına sinirlenenler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Su sıçratma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

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’da su sıçratma kavgası cinayetle bitti.

Edinilen bilgilere göre Patnos’a bağlı 14 Nisan Mahallesi’nde aracı ile giden şoför ile su sıçrattığını belirten kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sürücünün silahını ateşlemesi ile H.E olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Y.E ve kardeşi Ö.E ise ağır yaralandı.

Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaşamını yitiren H.E’nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından inceleme başlatan Patnos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A. ve Y.A’yı gözaltına aldı.

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