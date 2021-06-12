Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil sulama kanalına devrildi. Aracın düştüğü noktaya 250 metre mesafede bulunup hastaneye kaldırılan sürücü Can Kaşık (18), hastanede yaşamını yitirdi.

DHA 12.06.2021 - 16:46

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

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Kaza, sabah saatlerinde Taşova ilçesinde meydana geldi. Can Kaşık yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobili halat ve iş makinesi yardımıyla sudan çıkaran ekipler, Can Kaşık’ı ise kazanan yaşandığı noktaya 250 metre mesafede buldu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan Kaşık, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kaşık kurtarılamadı.

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