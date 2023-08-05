Süleyman Özışık kimdir? Gazeteci Süleyman Özışık kaç yaşında ve neden öldü?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.



Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.



Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. 2005 senesinde, sonsayfa isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.



Süleyman Özışık, 2015 yılında "7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere" isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.



SÜLEYMAN ÖZIŞIK NEDEN ÖLDÜ?



Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.



52 yaşında hayatını kaybeden Özışık bir süredir kanserle mücadele ediyordu.