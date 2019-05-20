İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen sahur programında Trabzonlularla bir araya geldi.



Konuşmasında, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen usulsüzlüklere örnekler veren Soylu, bu nedenle doğal olarak itiraz haklarını kullandıklarını söyledi.



Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını eleştirerek, şunları kaydetti:



"Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş. Bu yapılabilecek bir şey mi? Bu hepimize lazım. Herkese lazım. Bu yapılır mı?"

