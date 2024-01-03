Sultanbeyli'de yatılı Kur'an kursunda yangın

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.



Kur'an kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.