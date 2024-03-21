Süngerli odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etti: Sucu Metin Şenay olayı nedir? Bakanlık'tan açıklama

SES YALITIMLI BÖLME VE KAĞITLARLA TALİMAT



Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Metin Şenay'ın ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Metin Şenay gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti.

Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu. Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince Metin Şenay'ı linç etmek istedi. O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.