Süper Loto'nun 557'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 10, 17, 25, 37 ve 52 olarak belirlendi.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 326 bin 599 lira 73 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 10 bin 485 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 214 kişi 168 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 104 bin 163 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Milli Piyango İdaresi, çekilişte toplam 3 milyon 212 bin 528 lira 85 kuruş ikramiye dağıttı.



Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 319 bin 538 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 992 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişlerinde en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12



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