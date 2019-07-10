Suriye'nin Haseke kentine bağlı Al-Kahtaniye bölgesinde yangın çıktı.

Al-Kahtaniye bölgesinde kuru otların tutuşması nedeniyle çıkan yangın, Nusaybin-Cizre kara yolunun 30. kilometresinden görüldü.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında, bölgede bulunan bazı petrol kuyularının da yandığı iddia edildi.