Suriye'nin Haseke kentine bağlı Al-Kahtaniye bölgesinde yangın çıktı.
Al-Kahtaniye bölgesinde kuru otların tutuşması nedeniyle çıkan yangın, Nusaybin-Cizre kara yolunun 30. kilometresinden görüldü.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.
Yangında, bölgede bulunan bazı petrol kuyularının da yandığı iddia edildi.
Suriye sınırında orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Suriye'nin Haseke kentine bağlı Al-Kahtaniye bölgesinde çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırından görüldü. Yangın, güçlükle söndürüldü.
Suriye'nin Haseke kentine bağlı Al-Kahtaniye bölgesinde yangın çıktı.