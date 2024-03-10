Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 190'da takılı kaldı

Eskişehir'de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı.

Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 190'da takılı kaldı

istikametinde aracıyla seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55), Eskişehir-Ankara Karayolu 6’ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında saat 04.00 sıralarında 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.

Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 190'da takılı kaldı - 1

Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek’in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 190'da takılı kaldı - 2

ARACIN MOTORU 100 METRE İLERİYE FIRLADI

Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru, kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı.

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