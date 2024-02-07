Survivor Ekstra 2024 sunucuları: Furkan Dede, Hanzade Ofluoğlu, İhsan Tarkan ve Murat Özarı hakkında bilgiler

SURVİVOR EKSTRA SUNUCULARI HAKKINDA BİLGİLER



İHSAN TARKAN



İhsan Tarkan, 1980 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun olduktan sonra spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. İhsan Tarkan pek çok ünlü ismin spor eğitmenliğini üstlendi.



MURAT ÖZARI



Murat Özarı 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı’nın oğludur.



FURKAN DEDE



Furkan Dede, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Var Mısın Yok Musun isimli programa katılmasıyla tanınan Furkan Dede programdan 100.000 TL'lik ödül kazandı.



2010 yılında Survivor'a katılan Furkan Dede daha sonra TV8 bünyesinde işe başlayarak Oynat Bakalım isimli programda sunuculuk yaptı.



HANZADE OFLUOĞLU



Hanzade Ofluoğlu 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.



Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.