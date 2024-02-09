Taciz suçlamalarından aklanan Kevin Spacey yapım şirketine 1 milyon dolar ödeyecek

Dizi setinde çalışan genç erkekleri taciz ettiği öne sürülen Spacey'nin şirketin cinsel taciz politikasını ihlal ettiği ve sözleşmeyi çiğnediği öne sürülerek 31 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti

Oyuncunun 2017'de diziden ayrılması ve final sezonun kısaltılması şirketin kar kaybına sebep oldu. Spacey'nin dizinin yapım şirketi MRC'ye 1 milyon dolar ödemesine karar verildi.

SUÇSUZ BULUNDU



Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan Kevin Spacey suçsuz bulunmuştu. Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürdü.. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

