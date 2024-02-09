Taciz suçlamalarından aklanan Kevin Spacey yapım şirketine 1 milyon dolar ödeyecek

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.
Oyuncunun, bir dönem başrolünde yer aldığı House of Cards dizisinin yapım şirketine 1 milyon dolar ödemesine karar verildi.
Dizi setinde çalışan genç erkekleri taciz ettiği öne sürülen Spacey'nin şirketin cinsel taciz politikasını ihlal ettiği ve sözleşmeyi çiğnediği öne sürülerek 31 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti
Oyuncunun 2017'de diziden ayrılması ve final sezonun kısaltılması şirketin kar kaybına sebep oldu. Spacey'nin dizinin yapım şirketi MRC'ye 1 milyon dolar ödemesine karar verildi.
SUÇSUZ BULUNDU
Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan Kevin Spacey suçsuz bulunmuştu. Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürdü.. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.
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