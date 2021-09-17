Tacizde bulunan eniştesini öldüren kadına 12,5 yıl hapis cezası

İstanbul Zeytinburnu'nda kendisine cinsel istismarda bulunan eniştesini öldüren Canan Atlı, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NTV Haber - DHA 17.09.2021 - 14:58

Tacizde bulunan eniştesini öldüren kadına 12,5 yıl hapis cezası

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, 1 Temmuz 2020'de Canan Atlı, eniştesini tabancayla öldürmüştü.

Tutuksuz yargılanan Canan Atlı, son savunmasında, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, görüntüsünü kaydettiğini söyledi.

Atlı, eniştesinin kendisini kızına da aynı şeyleri yapmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Öldürme amacı olmadığını savunan Atlı, beraatini istedi.

Mahkeme Canan Atlı’yı ''haksız tahrik altında kasten öldürme'' suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Atlı’nın tutuklanmasına karar verildi.

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