Tahıl Koridoru'nda teknik çalışmalar tamam, sevkiyat başlayacak

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Kubela ile Tahıl Koridoru için yapılan ortak çalışmaları konuştu. Teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrası sevkiyatın başlayacağı ifade edildi.

Haberler 31.07.2022 - 09:59

Tahıl Koridoru'nda teknik çalışmalar tamam, sevkiyat başlayacak

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Kubela bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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