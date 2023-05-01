Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.
Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.
Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'nde devriye geziyor.
Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.
Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.
Mecidiyeköy Meydan'ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Mecidiyeköy'den Şişli'ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor.
Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), Maltepe Etkinlik Alanı'nda öğleden sonra düzenleyeceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına katılacak sendikaların yer alacağı yürüyüş korteji için Maltepe'de Yalı Caddesi'nde ve bu caddeye çıkan sokaklarda da polis ekiplerince güvenlik önlemi uygulanıyor.
Etkinliğin yapılacağı alan da program için hazırlanırken, polis ekipleri burada da güvenlik önlemi aldı.
DİSK'TEN ÇELENK
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
Çerkezoğlu, yılın 364 günü çalışan işçilerin 1 Mayıs'ta sisteme karşı çıkmak ve gelecek dünya düşlerini ifade etmek için meydanlarda buluştuğunu söyledi.
Bu yıl 1 Mayıs'ı, Türkiye'de son derece tarihsel bir anda karşıladıklarını dile getiren Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında, ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs, kitlesel biçimde kutlanmıştır ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik, yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak."
Çerkezoğlu, iki gün önce 1 Mayıs anmasını gerçekleştirdiklerine değinirken, "Şimdi buradan Maltepe Meydanı'na geçeceğiz. İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda ve Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda, alanlarda buluşacağız. Herkesi bu 1 Mayıs'ta emeğine, geleceğine, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
Çerkezoğlu'nun konuşmasının ardından DİSK heyeti, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atarak alandan ayrıldı.
HAK-İŞ DE ÇELENK BIRAKTI
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Anıta çelenk bırakan ve grup adına açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, sağlık, iş, ekmek, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını söyledi.
İluk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde binlerce emekçinin vefat ettiğini ve yaralandığını belirterek, emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan konfederasyonun, deprem bölgesindeki üyeler başta olmak üzere tüm vatandaşlara destek olmak için yardım çağrısında bulunduğunu dile getirdi.
Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda gelecek ve istikrar için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan İluk, "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz. Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz." dedi.
"EMEKÇİLERİN ÜCRETLERİNİN ENFLASYONA KARŞI KORUNMASINI İSTİYORUZ"
İluk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istediklerini belirterek, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak edilen payı almak istediklerini söyledi.
İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istediklerini vurgulayan İluk, taleplerini şöyle sıraladı:
"Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını, vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini, aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi, kapsam dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz."
İluk, kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, iş gücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini, esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını, kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını istediklerini kaydetti.
Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ettiklerini vurgulayan İluk, "Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Grup, açıklamanın ardından Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.
TÜRK-İŞ: KAPİTALİST SİSTEM BİR GÜN MUTLAKA DEĞİŞECEK
Türk-İş üyeleri de meydana gelerek, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türk-İş adına açıklama yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakındı, deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması için mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türk İş topluluğu vatan ve toprağımız varsa milletimiz varsa biz varız diyen bir topluluktur. Bugüne kadar kazandığımız emeklerden asla taviz vermeyeceğiz. Bu acımasız kapitalist sistem bir gün mutlaka değişecektir" dedi.
6 EK DENİZ SEFERİ
Ulaşım İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Hizmet verilecek 6 ek deniz hattı, "Sarıyer-İstinye-Bostancı-Maltepe, Paşabahçe-Çengelköy-Bostancı-Maltepe, Avcılar-Bostancı-Maltepe, Bakırköy-Bostancı-Maltepe, Beşiktaş-Bostancı-Maltepe, Eyüp-Kasımpaşa-Bostancı-Maltepe" olarak sıralandı.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI
Tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatıldı yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamalbaşı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak trafiğe kapalı olacak.
Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.
Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergah olarak kullanılabilecek.
Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.
D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.