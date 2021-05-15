Taksiye çarpan TIR, yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

İzmir'de Kınık-Bergama karayolu Hastane Kavşağı'nda, Kınık'tan Bergama yönüne giden Murat Soydan yönetimindeki TIR, saat 13.30 sıralarında kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ramazan Çınar yönetimindeki taksiye çarptı.

Savrulan sunta yüklü TIR, hastaneye gitmek için kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz'ın (43) üzerine devrildi.



Kazada, Özgür Aydemir ile Erol Yılmaz yaşamını yitirdi. Taksi şoförü Ramazan Çınar ile aracındaki yolculardan Zehra Şahinoğlu, kardeşi Numan Şahinoğlu ve TIR şoförü Murat Soydan yaralandı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçerken kazayı görüp yaralıların yardımına koşan Emine Bayer de ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kırdı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Numan Şahinoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.



Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekilmesinin ardından yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.