Talih kuşu rotayı mı şaşırdı: 400 milyon liralık bilet nerede?

Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye isabet eden bile yine tartışmaların odağında.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl ikramiyenin büyük olması nedeniyle kamuoyu şanslı bileti merak ediyor. Ancak şu ana kadar biletin kime isabet ettiği net değil.

"BİLET KOLOMBİYA'DA" İDDİASI

Tartışmayı ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat başlattı.

"400 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi Kolombiya’ya çıktı" bilgisini paylaşan Karabat, "Milli Piyango ikramiyesinden önce, burada neden soru işaretleri var onu konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Şimdi diyorlar ki büyük ikramiye Kolombiya’da online bilet alan talihliye çıktı" diyen Karabat, "Sosyal medyada insanlar da elbet bunu sorguluyor. Biz de sorguluyoruz. Hele Kolombiya gibi kapalı ve karanlık ilişkilerin yürüdüğü bir ülkenin adının geçmesi çok ilginç" dedi.

Milli Piyango biletleri konusu ikramiye büyüdükçe kamuoyunda da daha fazla merak edilir ve tartışılır olmaya başladı.

Son dönemde biletlerin çıkmaması veya talihlilerin son anda ortaya çıkması farklı yorumlara neden oluyor.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu zaman aşımı süresinin dolmasına 28 gün kala ortaya çıkmıştı.

MİLYONLARCA LİRA ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

2019 yılında paylaşılan verilere göre; alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı 5 yılda ise 243.4 milyon lira olmuştu.

2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, o yılda yapılan hesaplara göre; Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçmişti.