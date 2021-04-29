Tam kapanmada İstanbul'da eczane çalışma saatlerine düzenleme

Bugün akşam saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerine yönelik açıklama yapıldı.

ntv.com.tr 29.04.2021 - 12:07

Tam kapanmada İstanbul'da eczane çalışma saatlerine düzenleme
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İstanbul'daki eczaneler, tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir. 

17 Mayıs 2021 itibariyle mevcut çalışma düzenimiz olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacaktır''  

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