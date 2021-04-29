Tam kapanmada İstanbul'da eczane çalışma saatlerine düzenleme

ntv.com.tr 29.04.2021 - 12:07
İstanbul'daki eczaneler, tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.
İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir.
17 Mayıs 2021 itibariyle mevcut çalışma düzenimiz olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacaktır''
April 29, 2021