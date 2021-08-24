Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı

Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış, koltuk takımlarını yeniletmek için evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin ve elemanı Batuhan Şahin koltukları taşımaya başladı.

Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti.

"BİZE YAKIŞAN BUDUR"

27 yıllık meslek hayatında ikinci kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Şahin, "Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürmüş. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıktı. Ben hemen aradım ve sahibine ilettim" dedi.

"HERKESİN BÖYLE DAVRANMASINI İSTİYORUM"



Altınları verdiği için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin, "Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.



Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren Hançer Kayış ise yeni ev aldığını ve altınlara çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek teşekkür etti.