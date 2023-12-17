Tarih belli oldu: 106. Özel Güvenlik ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimi doğrultusunda, Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınav süreciyle ilgili ayrıntılara "ÖZEL GÜVENLİK 106. TEMEL EĞİTİM VE 82. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI’NA AİT SINAV TALİMATI" duyurusunda yer verilmişti.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacak. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.