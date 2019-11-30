Tarihi 'Cenova Arması'na hırsızlara karşı kafesli önlem

İstanbul'da 'Yanıkkapı'nın üzerinde bulunan tarihi 'Cenova Arması'nı tarihi eser kaçakçılarından korumak için demir parmaklı kafes ile önlem alındı. Tarihi armanın muhafaza altında tutulması kararı olduğu fakat uygulanmadığı da öğrenildi.

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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi 'Cenova Arması'nın korunmasın için önlem alındı. 

Tarihi Galata Surlarında ayakta kalan tek kapı olan 'Yanıkkapı'nın üzerinde yer alan 'Cenova Arması' tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline geldi. Hırsızlar aracılığıyla birkaç kez yerinden çalınmaya çalışılan tarihi armanın korunması için ilginç bir önlem alındı. Tarihi arma, hırsızlardan korunmak için demir parmaklıklarla koruma altına alındı.

KORUMA KARARI UYGULANMIYOR

Cenova Arması için 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alınması için karar alındığı ancak bu kararın uygulanmadığı öğrenildi. Cenevizliler tarafından inşa edilen Galata Surlarından geriye kalan kısımların ise yıkılma tehlikesi geçirdiği görüldü.

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