Tarihi eser uzmanına 20 milyon liraya sahte tablo satmak istediler

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram’ı Van’dan arayarak ellerinde tarihi bir tablo olduğunu söyleyen iki kişi, sahte tabloyu 20 milyon liraya satmak istedi.



Şüpheliler, tablonun orijinal olduğunu kanıtlayabilmek için Karabayram’a bir de video gönderdi.



Dolandırıcıların niyetini anlayan Karabayram, tabloyla ilgili biraz daha bilgi istedi.



Şüpheliler, tablonun 20’nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse’ye ait olduğunu ve eserin İran’dan geldiğini söyledi.



AYNI TABLOYU 2018’DE DE SATMAK İSTEDİLER



Aynı tablonun 2018’de Alanya’da bir suç örgütü tarafından orijinal denilip satış yapılmak üzereyken ele geçirildiğini ve sahte olduğunu belirleyen Cemil Karabayram, elde ettiği görüntü ve fotoğraflarla yazışmaları polise bildirip ihbarda bulundu.



Tarihi eserlerin kaçırılması ve kontrolsüzce satılması konusunda hassas olduğunu belirten Karabayram, tablonun videosunu görünce 2018’deki olayı hatırladığını söyledi.



Tablonun orijinal olmadığını düşündüğünü belirten Karabayram, “Orijinal bile olsa ülkemize nasıl geldiği araştırılmalı.” dedi.



İNANMAYINCA BELGE GÖNDERDİLER



Cemil Karabayram, mimar bir kadına ulaşan dolandırıcıların elinde bir de noter onaylı belge olduğunu söyledi.



Belgede tablonun 33x41 boyutlarında olduğu, 1943 yılından bu yana Mılad Farahmand ve Ebrahim Taghızadeh’in evinde saklandığının yazılı olduğu görüldü.



Oturan bir kadının resmedildiği tablonun orijinal olmadığını söyleyen Karabayram, şunları söyledi:



“Bir yer bilip bilmediğimizi, hatta benden müşteri bulup bulamayacağımı sordular. Baltayı taşa vurdular. Hatta tablonun banka kasasında olduğunu söyleyerek inandırmaya çalıştılar. Bu resmen eser kaçakçılığı ve dolandırıcılık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu türden olaylar karşısında çok güzel çalışıyor. Türkiye'ye gelen eser, artık buranın malıdır.”