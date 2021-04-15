Şanlıurfa'da tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da Urfa Kalesi eteğinde bir erkek cesedi bulundu.

Balıklıgöl Platosu'nda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde, kanlar içinde yatan erkeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Çevrede önlem alan polis, yaşamını yitiren kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere morga kondu.

