İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan 524-527 yılları arasında Romalı komutan Polieuktos'un adına yaptırılan "Ayios Polieuktos Kilisesi"nin kalıntıları yok olma tehdidi altında.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Ayasofya'dan önce kentin en büyük bazilikalarından biri olarak 2 bin 500 metrekarelik bir alana yaptırilan Polieuktos Kilisesi, Haçlıların Bizans'a saldırıları sonrası 12'nci yüzyılda kaderine terk edilmek zorunda kaldı. Haçlı orduları tarafından yağmalanan ve bazı parçaları Venedik'teki San Marco Kilisesi'e götürülen Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları ise 1960'larda yer altı geçidi yapılırken ortaya çıkarıldı.

Hürriyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, günümüzde tel örgülerle çevrilen ve bir görevlinin nöbetçilik yaptığı kalıntıların olduğu alan, zaman zaman evsizlerin mekanı haline gelirken, gelişigüzel etrafa atılan çöpler dikkat çekiyor.

Doğu Roma dönemine tarihlenen en önemli eserlerden olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, "Önemine ve konumu itibariyle Istanbul'un kültür turizmi açısından en merkezi yerinde yer almasına karşın uzun yıllardır bakımsız ve tahribata açık durumda. Belediye tarafından çevresi tel çitlerle koruma altına alınmış olsa da doğa ve insan eliyle tahribatı devam ediyor. Hagios Polieuktos Kilisesi, uzman kişilerin denetiminde hazırlanacak konservasyon ve sergileme projeleri ile kentin kültürel rotalarına hızla katılabilir. Oluşturulacak açık hava müzesi dünya çapında ses getirecek bir eser olabilir" ifadelerini kullandı.