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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? (OGM ve DSİ'ye 5 bin 64 personel alımı yapılacak)

‘Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'nde (DSİ) görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak. Başvurular ne zaman başlıyor? Adaylarda aranan şartlar ne?

Haberler 24.03.2022 - 10:57

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? (OGM ve DSİ'ye 5 bin 64 personel alımı yapılacak)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Oktay yaptığı açıklamada, "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabından Orman Genel Müdürlüğüne alınacak personelin kadrosunu paylaştı. 

Buna göre; Orman Genel Müdürlüğüne 2 bin 370 orman muhafızı, 630 mühendis, 12 pilot ve 6 helikopter makinisti alınacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Daha önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi: 

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

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