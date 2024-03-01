Tarımsal destek ödemeleri için Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gübre ve mazot desteği ödemeleri yattıı mı?

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi bir süredir merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, gübre ve mazot desteği ödemeleri yattıı mı?

Tarımsal destek ödemeleri için Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gübre ve mazot desteği ödemeleri yattıı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilere 2024 yılı mazot ve desteği ödemeleri, geçtiğimiz ekim ayında hesaplara yatırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan tarımsal destek ödemleriyle ilgili açıklama geldi. 

Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.

Tarımsal destek ödemeleri için Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gübre ve mazot desteği ödemeleri yattıı mı? - 1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan İbrahim Yumaklı; "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

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