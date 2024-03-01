Tarımsal destek ödemeleri için Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gübre ve mazot desteği ödemeleri yattıı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilere 2024 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri, geçtiğimiz ekim ayında hesaplara yatırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan tarımsal destek ödemleriyle ilgili açıklama geldi.

Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.