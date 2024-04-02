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Tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

Samsun'da muhtar adaylarına oy vermeyle ilgili tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
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'un Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi'nde iddiaya göre, adaylarına oy vermeyle ilgili akrabalar Y.A. (68) ile Mustafa A. (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, belinden çıkardığı silahla Mustafa A'ya ateş etti.

Yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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