Tartıştığı kadını kabloyla boğarak öldürdü

Giresun'da bir adam, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Tartıştığı kadını kabloyla boğarak öldürdü

'da türkü evi işletmecisi bir kadın, tartıştığı kişi tarafından kablo ile boğularak öldürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya (52) arasında tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tartıştığı kadını kabloyla boğarak öldürdü - 1

İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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