Tartıştıkları kuyumcuyu dövüp kaçtılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya Olay, sabah saatlerinde para bozdurma bahanesiyle giren iki kişi ile iş yeri sahibi E.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Şüphelilerden biri elindeki sert bir cisimle E.T.’nin başına vurdu. E.T. yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede hırsızlığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.T.’nin tedavisi sürerken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.