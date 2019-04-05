Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmaya ilişkin, "Şu ana kadar gelmiş olduğumuz noktada taşınmanın yüzde 40'ını tamamlamış bulunuyoruz. Çalışmalarımız planlananın yüzde 6 önünde gidiyor" dedi.



Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Atatürk Havalimanı'na gelerek, çalışmaları inceledi. Ekiplerden bilgi alan Aycı, limandan çıkan ilk tırları uğurladı.

"YARIN ÖĞLENE DEK YÜZDE 70'İNİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"



Taşınmayla ilgili yapılan tüm açıklamaları geride bıraktıklarını belirten Aycı, artık "Büyük Göç"ü yaşadıklarını söyledi.



Aycı, dünyadaki en büyük sivil havacılık göçünün hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Şu ana kadar gelmiş olduğumuz noktada taşınmanın yüzde 40'ını tamamlamış bulunuyoruz. Buradaki çalışmalara tüm ekibimizle nezaret ediyoruz. Çalışmalarımız, planlananın yüzde 6 önünde gidiyor. Yarın öğlene kadar inşallah yüzde 70'ini tamamlamış olacağız. Öğlene varmadan, sabahın ilk saatlerinde bu müjdeyi sizlerle paylaşacağız. Umut ediyoruz ki cumartesi gecenin geç saatlerinde belki de taşınmanın tamamını tamamlayacağız. Biz pazar günü öğlene kadar bu işi sürdürmeyi planlıyorken ondan da önce bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Çünkü şu sorumluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Birincisi İstanbul halkına karşı sorumluyuz. Tüm Türkiye'ye karşı sorumluyuz. Bütün dünyanın gözü şu anda bu 'Büyük Göç'ün üzerinde. Şu anda çalışmalarımız beklendiği gibi ve planlandığı gibi gidiyor" diye konuştu.



"KARGO BAKIMINDAN BİR SÜRE DAHA KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Olası aksaklıklara karşı da aldıkları tedbirler olduğunu vurgulayan Aycı, apron içerisindekinin haricinde yüzde 20'lik kapasiteye sahip "back up" filolarının dışarıda hazır bekletildiğini aktardı.



Aycı, taşınma aralığında toplamda 5 istasyonlarının bulunduğunu anlatarak, "Yolda akamete uğraması durumunda araçlarımıza müdahale etmek için ekiplerimiz yolda hazır bekletiliyor. Tabii özellikle barkod sistemiyle taşınmanın yapılması, büyük oranda konteynerlerin kullanılması, taşımaların yükleme kısmında THY ekibiyle buradaki lojistik firmamızın birlikte çalışıyor olması, sahadaki gayretin daha da artmasına, performansın yükselmesine hizmet ediyor. Umarım ki bu sabaha karşı son uçuşumuz 02.00'de Singapur uçuşuyla bir tarih, bir devir neredeyse asırlık sivil havacılığımıza hizmet eden Atatürk Havalimanı'mız arkasında önemli anılar bırakarak, tarihin sayfalarında yerini alacak ama biz onu kalbimizde, yüreklerimizde her zaman canlı tutacağız ve hatırlayacağız. Tabii ki burada bir süre daha kargo operasyonumuz devam edecek. Yolcu operasyonumuz tamamlanacak ama kargo bakımından bir süre daha burayı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Taşınmanın tamamlanmasının ardından ilk uçuşun saat 14.00'te Ankara'ya gerçekleştirileceğini bildiren Aycı, taşınmada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



"BURADAN AYRILIRKEN TATLI BİR HÜZNÜMÜZ VAR"



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de taşınmayı, Türk sivil havacılığında dönüm noktası olarak nitelendirdi.



"Büyük Göç"e yaklaşık 1,5 yıldır hazırlandıklarını dile getiren Ekşi, "Bugün bu 'Büyük Göç' planlandığından daha iyi gidiyorsa, bu geride yapılan, arkadaşların tek tek, ilmek ilmek yaptığı çalışmalar neticesinde oldu. Dolayısıyla ben öncelikle kendi ekibimdeki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Bugün rahat bir şekilde bu süreci götürüyorsak bu arkadaşların emekleriyle oldu" dedi.



Lojistik firmasına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ekşi, "Bu bir aile çalışması. Ailemiz hakikaten buna inandı, güvendi ve bu kararlılıkla hareket etti" ifadelerini kullandı.



"Bugün terminali gezerken biraz duygusal anlar oldu." diyen Ekşi, kuleye çıkarak geçmişi yad ettiklerini söyledi.



Ekşi, şöyle devam etti:



"Buranın hakikaten çok tatlı anılar olduğu gibi, hatırlanması gereken anıları da var. Dolayısıyla yeni evimize giderken çok sevinçliyiz ama buradan ayrılırken de biraz tatlı bir hüznümüz var. Bunu biz çalışanlarımızın gözlerinde de gördük ama o tatlı hüznün sonucunda çok güzel bir yere gidiyoruz."



İstanbul Havalimanı'nın dünya havacılığının çekim merkezini değiştirecek bir havalimanı olduğuna vurgu yapan Ekşi, bütün alanların çalışanlara ve yolculara son derece ferah bir ortam sunduğunu ifade etti.



"İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 417 BİN YOLCU TAŞIDIK"



Taşınma nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağına değinen Ekşi, vatandaşların kendilerini hoşgörüyle karşılamalarını istedi.



Ekşi, "Bu 'Büyük Göç' dünyada emsali olmayan bir çalışma. Dolayısıyla olabilecek sıkıntıları hoşgörüyle karşılamalarını istiyoruz" diye konuştu.



Taşınmanın Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Ekşi, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar 3 bin 200'ün üzerinde sefer yaptık, 417 bin yolcu taşıdık İstanbul Havalimanı'ndan. Dolayısıyla arkadaşlarımız İstanbul Havalimanı'nın her tarafında deneyimlidir. Herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz ama olası bir şey olursa da yine yolcularımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Sefer bizden zafer Allah'tan diyoruz. İnşallah hep beraber bunu başarıyla bitirdiğimizde dünyada bu bir Türk taşınması, 'Büyük Göç' olarak zannediyorum anlatılacaktır. O yüzden hem çalışalım hem dua edelim."