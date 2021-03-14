TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan ertelenen genel kurula ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan virüs salgını nedeniyle ertelenen genel kurula ilişkin açıklama geldi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 14.03.2021 - 16:21

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan ertelenen genel kurula ilişkin açıklama

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SON DAKİKA: TBB Başkanı Feyzioğlu'dan barolara çağrı

SON DAKİKA: TBB Başkanı Feyzioğlu'dan barolara çağrı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Metin Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım." ifadelerini kullandı.

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