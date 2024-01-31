TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan BAE temasları

BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanında büyük bir işbirliği potansiyelinin varlığına dikkat çekti.



BAE’nin Filistin davasına verdiği destekten dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin’de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.



ŞUBAT AYINDA ERDOĞAN ZİYARET EDECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubatta BAE’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretlerinin ikili ilişkileri daha güçlü kılacağını belirtti.