TBMM Başkanı Şentop'tan Ceren Özdemir cinayeti açıklaması

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, infaz sisteminin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şentop Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil zihin sağlığı, psikolojik durumu bakımından da mahkumların değerlendirilmesini gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım." dedi.

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