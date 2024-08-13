TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor: MHP katılmayacak, AK Parti'de istişareler sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul'u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı. CHP, toplantıda Anayasa Mahkemesi'nin son kararının okunup Atalay'a Meclis yolunun açılmasını istiyor. MHP toplantıya katılmayacak. AK Parti'de ise değerlendirme süreci sürüyor.

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor: MHP katılmayacak, AK Parti'de istişareler sürüyor
"Can Atalay serbest kalsın" başvurusu

"Can Atalay serbest kalsın" başvurusu

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Son dakika haberi! Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanıyor.

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki son kararına uygun adım atılmasını istiyor.

Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti, henüz toplantıya katılıp katılmayacağını netleştirmedi.

MHP ise toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Partiden yapılan açıklamada "Snayasa mahkemesi için milli güvenlik sorunu, Can Atalay için vatan haini" ifadesi kullanıldı ve "Çağrıya itibar etmeyeceğiz." denildi.

MİLLETVEKİLLİĞİ YOLU AÇILIR MI?

Peki meclis'in olağanüstü toplanması Can Atalay'a milletvekilliği yolunu açar mı?

Olağanüstü toplantılar, Meclis üye tam sayısının 5'te birinin imzasıyla yapılabiliyor.

Bu nedenle, cuma günü yapılacak toplantı, Atalay'a kesin olarak Meclis yolu açacak bir gelişme değil.

Bunun için Anayasa Mahkemesi'nin kararının yeniden okunması ya da Atalay'ın yeniden yargılama sonucunda infazın durdurulma kararının çıkması gerekiyor.

ANAYASA KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

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