TBMM'den İsrail'e tepki! 6 parti ortak bildiri yayımladı

TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.



TBMM olarak bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiğinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:



"Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.



İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz."

KILIÇDAROĞLU: BUNUN ADI KATLİAMDIR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum."

AKŞENER'DEN İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISINA TEPKİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in terörle mücadele edeceği beyanıyla başlattığı savaşın artık bir savaş olmaktan çıktığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun terörü haline geldiğini belirtti.



Bir devletin savaş stratejisinde hastane bombalamanın olmadığını vurgulayan Akşener, "Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.